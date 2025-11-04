Alvino: "Questa è la Champions, difficile se non segni! E se tifano solo le curve..."
Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social per commentare la partita del Napoli: "Questa è la Champions! Se crei poche occasioni e quelle poche purtroppo neanche le realizzi diventa difficile con chiunque. Se poi al Maradona a tifare sono solo i ragazzi (encomiabili) delle curve, il quadro è completo. Un pareggio che rende la strada in Europa in salita. C'è da lavorare sulla fase offensiva ma niente drammi. II gruppo è sano e compatto ed i margini di miglioramento sono enormi. È di ieri l'appello all'unità di Conte. Tutti insieme in un'unica direzione! Lavoro costante e zero distrazioni!".
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
