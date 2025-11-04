Palmeri: "Napoli, ma che delusione. Conte ha complesso psicologico in Europa?"
Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato sui social il pari del Napoli in Champions e si è soffermato in modo particolare sul percorso europeo di Conte: "Ma che delusione il Napoli. A questo punto devo ricredermi e pensare che Antonio Conte abbia veramente un complesso psicologico in Europa. Con questa rosa è incredibile. Cioè finora è la campagna Champions più deludente di sempre del Napoli, il che è assurdo".
