Varriale: "Che errori Anguissa-McTominay e male Hojlund. Ora si complica..."
Oggi alle 20:53Dai social
di Fabio Tarantino

Enrico Varriale sui social commenta la prova del Napoli che sbatte contro il muro tedesco e pareggia solo 0-0 contro l'Eintracht: "Le prova tutte il Napoli ma non riesce a superare l'Eintracht che porta via dal Maradona uno 0-0. Grandi occasioni fallite da Anguissa e McTominay mentre Hojlund in serata negativa non incide. Risultato che complica enormemente il cammino Champions della squadra di Conte".