Scotto: "Il Napoli ha creato troppo poco col Como, Neres vivace ma inconcludente"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la prestazione del Napoli che ha pareggiato al Maradona contro il Como. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli ringrazia il para-rigori Milinkovic-Savic ed evita la sconfitta in una gara dove ha fatto poco. Merito di un Como atipico, che ha saputo difendersi bene rinunciando a qualcosa in avanti.

Anche gli azzurri hanno saputo stringere i denti e resistere al palleggio della squadra di Fabregas, che oggi sembrava avere un tasso tecnico superiore. Il Napoli ha creato troppo poco, con Hojlund non al meglio e Neres vivace ma inconcludente. Politano il più vivace ma non è bastato. Pesano ancora una volta gli infortuni: stavolta si sono fermati Gilmour e Spinazzola, con condizioni da valutare".