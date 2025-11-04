Scotto: "Attacco sterile contro un modesto Eintracht: solo 4 punti al giro di boa"

Il Napoli non sfonda contro l'Eintracht Francoforte, fermandosi sullo 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si complica notevolmente il cammino europeo della squadra di Antonio Conte, che ha collezionato soltanto quattro punti dopo le prime quattro giornate: servirà una svolta radicale nella seconda parte della league phase per provare a strappare quantomeno il pass per i play-off.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha commentato così il match su X: "Dopo il primo pareggio in campionato, arriva anche il primo in Champions League. Il Napoli spinge contro un Eintracht modesto e chiuso in difesa, ma attacca senza efficacia e in modo sterile. Positivi gli innesti a sinistra di Gutierrez e Elmas, ma gli azzurri pagano la giornata no di McTominay e un Hojlund ancora lontano da una condizione brillante. I tedeschi creano molto poco ed è il Napoli a recriminare: servono più idee e soluzioni offensive per raggiungere i playoff. 4 punti in 4 partite non può essere un bottino soddisfacente prima del giro di boa".