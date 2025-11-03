De Luca con Conte: "Ha spiegato pressioni mediatiche sugli arbitri e finte obiettività"

Oggi alle 21:00
di Davide Baratto

Il giornalista Diego De Luca, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Conte, eccellente oggi in conferenza, ha tradotto a chiare lettere lo 'spalla a spalla' di Benitez.

Cose che sappiamo da anni: redazioni nazionali obiettive per finta, pressioni mediatiche/societarie sugli arbitri, tentativi di inquinare l’ambiente. Spalla a spalla, unica via. Como? Punto d’oro, è andata bene. Ma è lecito aspettarsi molto di più in termini di mentalità".