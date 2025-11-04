Giordano: "Eintracht aveva fatto un solo clean sheet! Ora in Champions è dura"
Il Napoli non sfonda contro l'Eintracht Francoforte, fermandosi sullo 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si complica notevolmente il cammino europeo della squadra di Antonio Conte, che ha collezionato soltanto quattro punti dopo le prime quattro giornate: servirà una svolta radicale nella seconda parte della league phase per provare a strappare quantomeno il pass per i play-off.
Il giornalista di Radio Crc Marco Giordano ha commentato così il match su X: "Un gol nelle ultime tre partite. L’Eintracht aveva fatto un solo clean sheet contro il modesto St. Pauli. Il Napoli ha avuto qualche occasione, avrebbe potuto far meglio in aerea: poco si è visto dal punto di vista della capacità di sviluppo manovrato. Ora, in Champions, si fa dura".
Pubblicità
Dai social
Le più lette
Prossima partita
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com