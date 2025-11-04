Giordano: "Eintracht aveva fatto un solo clean sheet! Ora in Champions è dura"

Il Napoli non sfonda contro l'Eintracht Francoforte, fermandosi sullo 0-0 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si complica notevolmente il cammino europeo della squadra di Antonio Conte, che ha collezionato soltanto quattro punti dopo le prime quattro giornate: servirà una svolta radicale nella seconda parte della league phase per provare a strappare quantomeno il pass per i play-off.

Il giornalista di Radio Crc Marco Giordano ha commentato così il match su X: "Un gol nelle ultime tre partite. L’Eintracht aveva fatto un solo clean sheet contro il modesto St. Pauli. Il Napoli ha avuto qualche occasione, avrebbe potuto far meglio in aerea: poco si è visto dal punto di vista della capacità di sviluppo manovrato. Ora, in Champions, si fa dura".