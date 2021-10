Alvino su Calverese: "Rispetto a Orsato tempi più brevi, ma Napoli senza scudetto e qualificazione in Champions"

Il giornalista Carlo Alvino, è tornato sulle dichiarazioni dell'ex arbitro Calvarese, scrivendo su Twitter: "Rispetto al caso Orsato qui i tempi per riconoscere l’errore sono stati più brevi ... come nel caso Orsato però anche in questo caso ad avvantaggiarsene sempre gli stessi ... ed il Napoli si trova senza uno scudetto ed una qualificazione Champions ..."