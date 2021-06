Ancelotti-Real, Ziliani: “Conte e Allegri in Europa non se li fila nessuno!”

Il giornalista Paolo Ziliani, sul suo profilo Twitter, ha commentato la clamorosa notizia di mercato che vede Ancelotti ad un passo dal ritorno al Real Madrid. Duro attacco anche a Conte e Allegri, accostati ai Blancos ma che non siederanno sulla panchina degli spagnoli: “Se nessuno si offende, si può dire? In Europa non se li fila nessuno. Allegri esperienze all’estero zero, dopo 2 anni da silurato torna da chi l’aveva silurato. Conte, esperienze all’estero una (Chelsea, un titolo, poi scappato nottetempo come all’Inter), fama di inaffidabile”.