Anguissa: "A volte il calcio è crudele. Dovremo lottare fino alla fine, restiamo uniti"

Il Napoli cade in casa contro lo Spezia, perdendo contro i liguri senza subire neanche un tiro in porta. Il centrocampista azzurro Frank Zambo Anguissa commenta il ko del Maradona attraverso i social: "A volte il calcio è crudele e questa sera lo abbiamo visto. Dovremo lottare fino alla fine, restiamo uniti perché insieme si vince come si perde insieme. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie".