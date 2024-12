Foto Attenzione ai dati fisici: il Napoli macina km, ma soffre sulle alte velocità

Il Napoli ha un problema di preparazione atletica? E' questa la domanda social dell'account della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero. Nella grafica in allegato, in basso, ci sono varie classifiche. Il Napoli è fuori dalle prime cinque per due dati legati alle lunghe distanze, un piccolo campanello d'allarme che - forse - può spiegare in parte alcuni dei problemi legati alle ultime sfide in fase offensiva.