Auriemma: "Inutile nascondere mio nome dai messaggi dei tifosi disgustati dal prodotto offerto"

Su Conte: "In meno di 20 giorni ha rigenerato una squadra sportivamente morta"

Ecco a Voi il “salvagente” del Napoli. Così scrive Raffaele Auriemma su Antonio Conte in un messaggio postato su Instagram: "In particolare di De Laurentiis, in preda allo sconforto fino a quando non gli ha detto sì. In meno di 20 giorni ha rigenerato una squadra sportivamente morta e con l’innesto dei vari Di Lorenzo Lobotka e Kvaratskhelia si è vista una squadra nuovamente arrembante, tenace, inviolabile e con gli attaccanti che vanno a segno a raffica. Con #Conte si è nel pieno diritto di tornare a lottare per lo scudetto".

Auriemma poi lancia una piccola frecciatina sulle polemiche relative alle cronache delle partite del Napoli in queste amichevoli estive: