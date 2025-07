De Luca: "Scudetto Napoli ha mandato in tilt l'Inter. Psicodramma"

"Lo Scudetto del Napoli ha mandato letteralmente in tilt l’Inter: prima la Champions persa malamente, poi un Mondiale per Club senza arte né parte, poi Lautaro che licenzia alcuni dei suoi. Psicodramma". Così sui social il giornalista Diego De Luca che su X ha commentato l'uscita dei nerazzurri dal Mondiale per Club ma ha fatto anche riferimento alle difficoltà interne con le parole di Lautaro e una situazione complessa da gestire.

Ecco le parole di Lautaro Martinez - a cui il giornalista faceva riferimento - ai microfoni di DAZN: "Sicuramente fa male, era un ultimo obiettivo con le poche forze che avevamo. Abbiamo lasciato tutto, io per primo: mi dispiace per il gruppo, non volevamo perdere. Qua bisogna voler stare, stiamo lottando per obiettivi: chi non vuole stare, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute: come capitano, io voglio lottare per obiettivi e siamo una squadra importante. Abbiamo vinto e voglio continuare così: chi vuole restare, può restare mentre chi non vuole restare, arrivederci".