Implosione Inter, Ravezzani: “Il like di Thuram a Calhanoglu è devastante”

vedi letture

Nel mondo Inter è scoppiato il caos dopo l'eliminazione di ieri sera agli ottavi di finale del Mondiale per Club, per mano della Fluminense. Lautaro Martinez e Beppe Marotta nel post-partita hanno attaccato pubblicamente Hakan Calhanoglu, che si è difeso con un post sui proprio profilo Instagram al quale ha messo like Marcus Thuram.

Così Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, si è espresso sul tema sul suo profilo X: "Il like di Thuram al post di Calhanoglu (in attesa di smentita) è semplicemente devastante per l’Inter. Quello della moglie di Inzaghi invece è del tutto fuori luogo. I problemi dell’Inter sono anche dentro lo spogliatoio e non si limitano all’atteggiamento del turco".