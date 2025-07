Foto De Bruyne, sui social riappare la dicitura: "Calciatore del Napoli"

Kevin De Bruyne è stato ufficializzato a giugno come nuovo giocatore azzurro e, poco dopo l'annuncio, il belga aveva aggiunto ai suoi profili social la dicitura "Calciatore del Napoli". Quest'etichetta era sparita poco dopo in favore del ritorno di quella del Manchester City, il che aveva persino spaventato alcuni tifosi. In realtà, era una questione legata al contratto, in quanto De Bruyne sarebbe rimasto di proprietà del club inglese sino al 30 giugno. Oggi 1 luglio, come volevasi dimostrare, De Bruyne ha riaggiunto la dicitura. Di seguito la foto.