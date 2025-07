La Fluminense elimina l'Inter e parte lo sfottò social: "Sarà perché ti amo"

La Fluminense ieri sera ha battuto l'Inter per 2-0 agli ottavi di finale del Mondiale per Club, strappando il pass per i quarti contro tutti i pronostici: la squadra brasiliana era data come sfavorita nei confronti della finalista dell'ultima Champions League. Alla fine il risultato ha sorriso alla Fluminense che, nell'entusiasmo generale, ha dato il via anche ad uno sfottò social sui nerazzurri. Sui canali del club è stato pubblicato il video dei due gol e in sottofondo la canzone italiana: "Sarà perché ti amo".

Di seguito il video.