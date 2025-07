Foto Caos Inter! Calhanoglu contrattacca Lautaro e arriva anche il like di Thuram

vedi letture

"Qua bisogna voler stare, stiamo lottando per obiettivi: chi non vuole stare, deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute", così ieri sera il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, attaccava qualcuno dei suoi compagni - senza fare nomi - a seguito dell'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Poco dopo di lui, è intervenuto il presidente Giuseppe Marotta a spiegare a chi fossero indirizzate le accuse: "Lo dico io, si riferisce a Calhanoglu".

Così nel mondo Inter è scoppiato il caos più totale. Sono arrivate le risposte sui social di Hakan Calhanoglu e sua moglie, ma non solo. Ad aumentare ancor più il clima di tensione è la reazione, sempre via Instagram, di un altro pilastro nerazzurro: Marcus Thuram. L'attaccante francese ha messo like al post del centrocampista turco, di conseguenza molti tifosi e addetti ai lavori sospettano che le accuse di Lautaro Martinez potessero essere indirizzate anche a lui. Insomma, l'Inter ha una bella gatta da pelare, che è dentro il suo spogliatoio.