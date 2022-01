Auriemma: "Non ha senso giocare con circa 100 positivi in A, ma siamo in Italia..."

Aumenta in modo esponenziale il numero di contagiati da Coronavirus in Serie A. Il giornalista Raffaele Auriemma scrive su Twitter: "Lo dico seriamente ed a prescindere dalle squadre messe in ginocchio dal Covid-19: ha senso disputare una giornata di campionato con circa 100 elementi positivi disseminati tra le 20 squadre di Serie A TIM? La risposta è 'no', ma come al solito 'siamo in Italia'..."

