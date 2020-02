Auriemma: "Pretendo venga diffuso il dialogo tra Giua e il Var sul rigore!"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha condiviso un post su Twitter in merito alla clamorosa decisione presa dal'arbitro Giua nel negare un rigore solare al Napoli nella sconfitta contro il Lecce: "Non accampo attenuanti per la sconfitta del Napoli al SanPaolo contro un ottim Lecce, parimenti PRETENDO che venga reso noto il dialogo tra l’arbitro Giua e il Var nel fallo da rigore su Milik poi tramutato in simulazione con “giallo” per il polacco"

