Azzi: "Com'era la storia di Lukaku ex giocatore?"

"Com'era la storia di Lukaku ex giocatore?" scrive sui social da Bergamo il giornalista di Repubblica, Marco Azzi. Il belga è decisivo anche a Bergamo con la rete da tre punti di testa per la vittoria del Napoli, ottavo goal per lui in campionato, ma l’ex Inter era stato decisivo anche col Verona con due sponde e in generale in questa stagione sta aiutando tanto la squadra con i suoi movimenti e con la protezione del pallone per permettere ai compagni di salire.