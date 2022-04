Azzi dopo il ko dell'Inter: "Uno scudetto buttato via dal Napoli, era un'occasione irripetibile"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post su Twitter dopo la clamorosa sconfitta dell'Inter contro il Bologna.

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post su Twitter dopo la clamorosa sconfitta dell'Inter contro il Bologna, che fa ancora più recriminare per l'occasione persa dal Napoli: "Uno scudetto buttato via, senza se e senza ma. Era un'occasione per il Napoli irripetibile, ma nel fiume di parole di De Laurentiis non ne ho avvertita nemmeno la percezione..."