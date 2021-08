Azzi: "La concorrenza si è allargata, la Champions è l'obiettivo massimo per il Napoli"

Marco Azzi, giornalista di Repubblica, ha espresso il proprio giudizio sul Napoli, tramite Twitter: "Il Napoli può competere per il quarto posto? Sì. Ma lottando fino alla fine, perché la concorrenza è forte e si è allargata. Testa bassa e pedalare, guai a considerare la Champions League come l'obiettivo minimo, quando in realtà è quello massimo..."

