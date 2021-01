Azzi: "Non è mancato il coraggio, ma soprattutto Osimhen e Mertens. Senza punte..."

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Juventus nella finale della Supercoppa italiana: "Non è mancato solo il coraggio, sono mancati soprattutto Osimhen e Mertens, che in dieci minuti (pur essendo al 30 per 100...) si è procurato con mestiere il rigore. Senza centravanti non si cantano messe..."

