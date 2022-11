Beccantini: "Mezza scapola Ostigard e piedino Zielinski, cm resistono a dittatura tecnologica"

Il giornalista Roberto Beccantini ha commentato su Facebook la sconfitta del Napoli contro il Liverpool.

Il giornalista Roberto Beccantini ha commentato su Facebook la sconfitta del Napoli contro il Liverpool: "Fino al gol di Salah, un Napoli sul pezzo, di lotta o di governo in base alle esigenze, con il Meret del primo tempo, Kim (i piedi, oltre la stazza) e il solito Lobotka sugli scudi, come si scriveva nel Novecento. Se non ne fanno due alla volta, sembra quasi che Osimhen e Kvara rubino lo stipendio. Balle. Hanno trovato pane per i loro denti. E per le loro finte. Sullo 0-0, il Var ha tolto una rete a Ostigard per mezza scapola in fuorigioco, salvo poi ripescare, per un piedino di Zielinski, il bis di Darwin: i centimetri resistono, imperterriti, alla dittatura tecnologica".