Biasin e la strategia Conte: “E’ tutto difficile così se va bene è merito suo, se no colpa di altri”

vedi letture

Tanti commenti sui social per le dichiarazioni di Antonio Conte di oggi in conferenza stampa, tra questi quello del giornalista Fabrizio Biasin che su X scrive:“«È complicato, speravo di trovare una situazione migliore». Conte pensa di poter stare molto in alto in classifica. E fa benissimo.

Perché lui è un grande allenatore e il Napoli è forte. Il resto è legittima strategia: dico che tutto è difficile così se tutto andrà bene sarà merito mio o, in caso contrario, colpa degli altri. Antonio Conte in purezza".