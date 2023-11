Biasin sarcastico: “Se fossi Mazzarri farei questa scelta rivoluzionaria”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, si è espresso in maniera sarcastica sul ritorno di Mazzarri a Napoli

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, si è espresso in maniera sarcastica sul ritorno di Mazzarri a Napoli: “Ciao capitan Di Lorenzo, come giocavate l’anno scorso?”. “Mah, in genere giocavamo 4-3-3 con Meret, io, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Se non c’era Osimhen uno tra Raspadori e Simeone”. “Ok, ragazzi, pensavo di giocare con un 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, al posto di Kim ci metto Natan, poi Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Raspa e Simeone state pronti che poi entrate”. Se fossi il nuovo allenatore del Napoli io farei questa scelta rivoluzionaria”.