Biasin su Insigne: “Piace molto all’Inter, ma stanno cercando un altro tipo di attaccante”

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato sui social la notizia di mercato relativa all'interesse dell'Inter per Insigne. Su Twitter rivela: "Insigne piace molto ai dirigenti nerazzurri ma il club, per ora, cerca un’altra tipologia di attaccante. Sanchez non si muove (al momento in tutti i sensi, tra l’altro)".

