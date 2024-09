Bruno Fernandes scrive a McTominay: "Già mi manchi! Ma non fare più questa cosa"

La Scozia 2-1 perde nei minuti finali contro il Portogallo nel match del Gruppo A di Nations League, dopo essere passata in vantaggio grazie ad una rete di Scott McTominay. Proprio il centrocampista del Napoli commenta su Instagram la sconfitta: "Siamo giù ma dobbiamo fidarci del processo di miglioramento come abbiamo dimostrato in questi due ultimi giochi. Grazie ai tifosi in trasferta per l'incredibile supporto".

Il commento a questo post con più like arriva direttamente dallo smartphone di Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United, ex compagno di squadra di McTominay e ieri suo avversario in Portogallo-Scozia, commenta così: "Già mi manchi, ragazzo mio! Ma non segnare di nuovo contro di me nel giorno del mio compleanno".