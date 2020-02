Bucchioni su Juve-Fiorentina: "Se Pasqua non ha cambiato idea è evidente la sudditanza"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha detto la sua con un post su Twitter in merito alle polemiche post Juventus-Fiorentina: "Commisso ha ragione a lamentarsi, il secondo rigore non c’era. A Pasqua l’ha detto pure un collega esperto come Calvarese al Var. Se non ha cambiato idea trattasi di evidente sudditanza psicologica di un giovane arbitro che vuol fare carriera...Peccato..."

