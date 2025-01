Buongiorno sui social festeggia la vittoria: "Anema e core"

Il Napoli rimonta la Juventus 2-1 al Maradona e ottene una vittoria pesantissima, la settima consecutiva, che conferma consolida il primo posto in classifica. Così il difensore azzurro Alessandro Buongiorno, assente da sei gare per un infortunio alla schiena, partecipa alla festa con un post su Instagram: "Anema e core", scrive in napoletano sotto le foto della serata. Di seguito il post.