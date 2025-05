Capuano: "Le chance scudetto del Napoli scendono dal 99% al 90%"

Il Napoli non va oltre il pareggio in casa contro il Genoa e si fa rosicchiare 2 punti dall'Inter. Chance sprecata per gli azzurri, che però restano per Giovanni Capuano i grandissimi favoriti per lo scudetto. Il giornalista di Panorama scrive su X: "Con il pareggio contro il Genoa le chance scudetto del Napoli scendono dal 99% al 90%".