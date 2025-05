Video Zielinski e l'amicizia con Lobotka, in live si preoccupa per il cambio: "Spero nulla di grave"

Piotr Zielinski è stato compagno di squadra di Stanislav Lobotka per cinque stagioni e tra i due si è instaurato un rapporto d'amicizia. In diretta a DAZN ieri sera, il centrocampista polacco stava commentando il post-partita di Torino-Inter quando ha visto l'infortunio dello slovacco del Napoli proprio mentre parlava: "Si è fatto male Lobo? Questo è il live? Speriamo che non si è fatto niente di male, che è un mio amico! Spero non sia nulla di grave", così ha espresso preoccupazione Zielinski, un gesto che ha generato la reazione positiva di molti sui social.

