Bargiggia contro Conte: “Calcio del medioevo ormai scomparso, toglie la punta per difendersi”

vedi letture

Il giornalista Paolo Bargiggia sui social commenta la partita del Napoli che pareggia contro il Genoa e rimette in corsa l'Inter che ora torna a credere nello scudetto. Il suo riferimento è soprattutto al tanto discusso cambio: Billing dentro per Raspadori nel miglior momento del Napoli e di Jack che aveva anche sfiorato il 3-1.

"Come nel Medioevo di un calcio che, per fortuna sta scomparendo, ci sono ancora gli allenatori che, in vantaggio e nel finale di partita, tolgono una punta e mettono un centrocampista o un difensore. Come nel Medioevo, come Conte".