"Cairo, vendi il Toro!", l'appello dei tifosi diventa virale su TikTok

“Cairo vendi il Torino”, non più solo uno slogan da stadio o uno striscione da appendere fuori dal Filadelfia, ma un moto popolare. Una volta le rivoluzione si facevano per strada, adesso bastano i social. E così, come fa notare Il Fatto Quotidiano, queste quattro parole sono diventate virali soprattutto su TikTok, perché si collegano a tutto anche quando c'entrano nulla.

Un utente posta il video della sua giornata nelle aule della sua università e spunta la richiesta, “Cairo vendi il Torino”. Un altro carica le migliori giocate di Jannik Sinner e puntuale c'è il commento, “Cairo vendi il Torino”. Ora lo sa tutto il mondo, forse si è convinto pure lui.