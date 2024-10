Calvarese: “Esagerata l’espulsione di Conceicao. Serve uniformità, vedi Kvara col Como"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha detto la sua in merito all'espulsione che ha rimediato l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha detto la sua in merito all'espulsione che ha rimediato l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, sul finale della gara che i bianconeri hanno pareggiato contro il Cagliari. Dopo un giallo ingenuo per un fallo a centrocampo infatti, l'esterno ha preso la seconda per presunta simulazione dopo un contatto con Obert. Decisione che ha diviso l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori nei minuti successivi al fischio finale.

Ecco la valutazione fatta da Calvarese, dal proprio profilo X: "Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore. La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, anche se perdura per qualche istante. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia di venerdì sera, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza assegnare il penalty e nemmeno la simulazione".