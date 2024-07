Caprile sui social: "Orgoglioso di essere del Napoli, non vedo l'ora di iniziare"

"Contento e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di iniziare" ha scritto sui social Elia Caprile, nuovo portiere del Napoli, pronto per la sua nuova avventura. Acquistato la scorsa estate dal Bari, dopo un anno in prestito a Empoli, il portiere è pronto a mettersi a disposizione di Conte come alternativa a Meret.