Capuano: "Bucato l'esame al livello più alto, qualche certezza in meno a Inter-Napoli"

Il giornalista Giovanni Capuano commenta su X la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta, primo ko stagionale al Maradona per gli azzurri: "L'Atalanta è in questo momento la squadra più forte e in forma della Serie A. Il Napoli buca l'esame al livello più alto, rimane prima in classifica ma arriva con qualche certezza in meno a Inter-Napoli di domenica prossima a San Siro".