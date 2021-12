Capuano: "Che una ASL immagini di intervenire su un presunto focolaio sfiora il ridicolo"

Il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, ha detto la sua in merito all'intervento del direttore dell'Asl 2 napoletana che non ha escluso provvedimenti a seguito delle positività al Covid in casa Napoli: "Che una ASL immagini di intervenire su un presunto focolaio, perché due persone si sono contagiate in vacanza all’estero, sfiora il limite del ridicolo. Anzi si candida ad oltrepassarlo", commenta il giornalista.