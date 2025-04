Capuano: “Inter senza benzina, la notizia è che il Napoli non abbia già vinto, non il contrario”

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, si è espresso così tramite il suo account X in merito alla terza sconfitta di fila dell'Inter in meno di una settimana:

"L'#Inter ha finito la benzina. Solo chi andava dietro le fantasie della narrazione di Conte oggi può far finta di sorprendersi che il ciclo Bayern-Bologna-Milan-Roma in 12 giorni (cui ora si aggiunge il Barcellona) non fosse un ostacolo insormontabile. La notizia è che il #Napoli non ha ancora chiuso il discorso scudetto, non il contrario".