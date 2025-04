Capuano: "Napoli appena sufficiente ma basta il solito McTominay. Ora Inzaghi non può perdere"

Il Napoli soffre tantissimo all'U-Power Stadium contro il Monza ma riesce a spuntarla grazie alla rete del solito Scott McTominay al 72esimo, finisce dunque 0-1. La squadra di Antonio Conte aggancia l'Inter in vetta alla classifica a quota 71 punti, in attesa della gara dei nerazzurri di domani contro il Bologna.

A commentare il match è stato il giornalista Giovanni Capuano, che sul suo profilo X scrive: "Soffrendo, il Napoli vince a Monza e agguanta l'Inter in vetta alla classifica. Prestazione appena sufficiente, basta un guizzo del solito McTominay innescato da Raspadori, pescato da Conte in panchina a metà ripresa. Domani Inzaghi scende in campo sapendo di non poter perdere".