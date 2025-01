Capuano: "Napoli favoritissima per lo scudetto senza coppe e con rosa forte"

Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano scrive sui social, su X: "Che tenerezza tutti quelli che a settembre - a mercato chiuso - spiegavano che il Napoli correva per fare il "miracolo" di rientrare in Europa. E' la favoritissima per lo scudetto, il vantaggio di giocare una volta a settimana con una squadra costruita apposta (e con spese ingenti) è enorme".