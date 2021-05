Capuano sui problemi dell'Inter: "Conte glissa, non sa ancora quando inizia il ritiro"

Il giornalista di Panorama&Radio24, Giovanni Capuano, sul suo profilo Twitter ha parlato della situazione societaria e finanziaria dell’Inter, riprendendo le parole di Oriali. "Il passaggio che impressiona dell’intervista di Oriali sulla situazione Inter non è il racconto di questi mesi. E’ quando dice che non hanno ancora comunicazioni su date e sede del ritiro. Come si può chiedersi perché Conte ha smesso da un po’ di rispondere alle domande?"

Come si può chiedersi perché #Conte ha smesso da un po’ di rispondere alle domande? pic.twitter.com/8jfGMAUGXZ — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 21, 2021