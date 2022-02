Caputi: “Osimhen salva il Napoli dalla sconfitta, ma ci si aspettava di più…”

Il Napoli pareggia 1-1 all’Unipol Domus Arena contro il Cagliari. Questo il commento su Twitter del giornalista de Il Messaggero Massimo Caputi: “Osimhen salva il Napoli dalla sconfitta. Il Cagliari ha grandi meriti e creato occasioni per poter vincere, ma dal Napoli ci si aspettava di più. Anche la squadra di Spalletti non sfrutta l'opportunità in una giornata strana, esageratamente condizionata dalle partite di coppa”.