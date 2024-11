Foto Cena di gruppo a base di sushi: relax per gli azzurri prima del Torino

Cena di squadra a base di sushi per diversi azzurri! Come testimoniano le foto apparse su vari profili social, il gruppo azzurro ha passato una serata insieme per rilassarsi in vista dei prossimi impegni. Il gruppo fa spesso la differenza e alcuni calciatori azzurri hanno cenato assieme nel ristorante J-Japanese Restaurant nel centro di Napoli!