Cesarano criptico: "Nome nuovo tecnico non è ancora uscito, ma vale Spalletti se non di più"

"Non farò il nome nemmeno sotto tortura". Così Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, risponde sui social ai tifosi che chiedevano informazioni su un suo post nel quale scriveva che: "Per fortuna, non è stato fatto ancora il nome. E neanche io lo farò. Ma vale Spalletti, se non di più. S'addà sulo aspettà" il criptico messaggio.