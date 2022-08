Chiariello: "ADL sarebbe un Drago: svecchia la squadra, risparmia sugli ingaggi e compete ugualmente"

"Ahé, e se succede… Chi glielo dice a quelli?".

Il mercato del Napoli tiene banco in questi giorni e il giornalista Umberto Chiariello, su Twitter, traccia un riepilogo dei nuovi acquisti azzurri proiettandosi sulla stagione che sta per iniziare: "Riepilogando: Sirigu per Ospina (per ora), Ostigaard per Tuanzebé, Kim per Koulibaly, Olivera per Ghoulam, Gaetano per Fabian Ruiz, Raspadori per Mertens, Simeone per Petagna, Kvaratskhelia per Insigne, Zerbin per Ounas. Teoricamente siamo più deboli dell’anno scorso. Ma io non ci credo. Parola al campo. Non è una squadra più forte o meno forte, ma DIVERSA. Speriamo altrettanto competitiva se non di più. Dovesse riuscirci, ADL avrebbe dimostrato di essere un Drago: Svecchia molto; Risparmia tanto sugli ingaggi; Compete ugualmente. Ahé, e se succede… Chi glielo dice a quelli?".