Chiariello: "Insigne come Araba Fenice pronto a rinascere, il gol n.100 non diventi ossessione"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Piangi Lorenzo, sfoga! Sarai come l’Araba Fenice che rinasce dalle proprie ceneri più forte che pria. Che il gol n.100 non diventi per te un’ossessione. Gioca sereno sapendo che in tantissimi ti vogliamo bene e ti stimiamo. Non è da questi particolari che si giudica un giocatore".

Piangi Lorenzo, sfoga!

Sarai come l’Araba Fenice che rinasce dalle proprie ceneri più forte che pria.

Che il gol n.100 non diventi per te un’ossessione.

Gioca sereno sapendo che in tantissimi ti vogliamo bene e ti stimiamo.

Non è da questi particolari che si giudica un giocatore. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) January 21, 2021