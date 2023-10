Chiariello: “L’avevano già bocciato, ora non parlate di Natan? Vi piacciono le figure di m…”

Il giornalista Umberto Chiariello si è scagliato su Twitter contro i critici di Natan.

Il giornalista Umberto Chiariello si è scagliato su Twitter contro i critici di Natan: "Ma ora nessuno chiede di Natan? Ma chi lo aveva bocciato senza mai vederlo giocare, ora che dice? Giusto per curiosità… Fermo restando il ritardo societario nell’acquisto che resta un fatto censurabile. I forcaioli perché non si siedono a mo’ di fachiro sul forcone? Ma dico io, manco dopo le brutte figure dell’anno scorso (Kim: 3 pacchetti 10 euro) siete capaci di stare zitti? Ma fosse ca fosse che vi piace fa ‘ figure e ? Dove c’è gusto non c’è perdenza".