Coca Coca-Napoli, si rafforza partnership: kit in vendita oggi, i dettagli

SSC Napoli e Coca-Cola rafforzano ulteriormente il loro legame, annunciando una nuova partnership per la stagione 2024/2025.

L’azienda, in Italia dal 1927 e Global Partner del Club partenopeo dal 2022, assume ora il ruolo di Global Training Kit Partner, e sarà presente con il proprio iconico logo sul materiale utilizzato dalla Prima Squadra e dalla Primavera durante le sessioni d’allenamento e prima di tutte le gare ufficiali del Napoli.

Il Training Kit sarà in vendita online dalle 19:26 dell’8 Luglio.

Dress Up The Magic.

Available from 19:26 at SSCN official online store #ProudToBeNapoli | #CocaCola pic.twitter.com/kD3VpDr17V