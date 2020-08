“Come accedere agli allenamenti a Castel di Sangro?”: il dubbio social dei tifosi

Accesso consentito esclusivamente a 1000 tifosi agli allenamenti a Castel Di Sangro. Questa la notizia che era arrivata in merito alle restrizioni legate alle misure di prevenzione del Covid19. Molti tifosi azzurri, però, in queste ore si stanno interrogando sulle modalità di prenotazione, in quanto si era parlato di un’app per effettuare la registrazione e la prenotazione della quale al momento non ci sono notizie.